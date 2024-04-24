В Одессе отказались переименовывать проспект Гагарина

Депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, проспект Гагарина. Об этом пишет украинское издание «Страна».

© Lenta.ru

При этом политики изменили названия нескольких улиц. Улица Екатерининская стала называться Европейской, аналогично переименовали и Екатерининскую площадь, парк Горького стал носить имя писателя Марка Твена. Лидерсовский бульвар, названный в честь участника Крымской войны русского генерала Александра Лидерса, был переименован в честь гетмана Сагайдачного. Переулок Александра Матросова стал носить имя бывшего тренера «Динамо» (Киев) Валерия Лобановского.

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют изменить названия двух городов, которые находятся под контролем России в Луганской народной республике (ЛНР). Так, Северодонецк предлагается называть Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском.