Трамп назвал Украину частью России
Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе бесед с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам чиновников из США, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Кроме того, собеседники газеты заявили, что бывший хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.
Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа
Ранее стало известно, что встречи бывшего президента США Дональда Трампа с лидерами иностранных государств вызывают сильное раздражение в администрации американского главы Джо Байдена.
Lenta.ru: главные новости