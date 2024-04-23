Трамп назвал Украину частью России

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе бесед с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По словам чиновников из США, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Кроме того, собеседники газеты заявили, что бывший хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.

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Ранее стало известно, что встречи бывшего президента США Дональда Трампа с лидерами иностранных государств вызывают сильное раздражение в администрации американского главы Джо Байдена.