Пашинян пообещал не начинать войну за Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается начинать войну за Нагорный Карабах, поскольку не имеет притязаний за пределами своей страны. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян указал, что во время поездок по Армении к нему с вопросом о возвращении в Нагорный Карабах подошла одна из «насильственно перемещенных» из него женщин, на что он ответил ей, что в сложившейся ситуации не видит такой возможности. При этом он заверил, что не имеет никаких агрессивных намерений по отношению к региону.

«Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах. Мы не имеем никаких амбиций за пределами международно признанных границ и надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Армении будет восстановлена», — сказал Пашинян.

Ранее он заявил, что на ОДКБ нельзя положиться. По его словам, на это указывает «реакция организации и заявления сделанные некоторыми странами-участниками».