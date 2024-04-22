Грузия призвала Европу признать ее идентичность

Европа должна признать идентичность и самобытность Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Европа должна принять нас такой, какая мы есть. У грузин свои идентичность, характер, культура, ментальность, и стереть это мы не дадим. Не Грузия должна войти в Европу, а Европа должна быть вместе с нами», – заявил Мдинарадзе.

По его словам, грузины тоже «являются архитекторами Европы – своим прошлым, своей демократией, своей европейской, христианской историей».

Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузия и есть Европа». «Мы среди соавторов европейской культуры, цивилизации, правового развития Европы», – сказал он, добавив, что сейчас важно экономическое и институциональное развитие страны.

При этом Шалва Папуашвили отметил, что разделяет слоган оппонентов законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»: «Да – Европе», «Нет – России».

Ранее глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил, что закон «О прозрачности иностранного влияния», вызывающий бурные протесты в Грузии, может быть отменен или пересмотрен накануне приема страны в ЕС.