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На Украине разработают доктрину страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко сообщил, что ведомство разработает доктрину страны по послевоенному планированию. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

На Украине разработают доктрину страны
© globallookpress.com
«Крайне важная тема — это проработка Украинской доктрины, то есть планирование будущего после войны», — заявил Литвиненко.

Глава СНБО отметил, что разработкой доктрины поручил заняться украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, СНБО должен запустить модерируемый диалог по разработке общего видения. «Это задача главы государства — способствовать формированию общественного консенсуса», — добавил он.

Ранее Зеленский объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии. По его мнению, молодежь быстрее осваивает новые технологии.

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