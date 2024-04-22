Россия может победить в конфликте на Украине еще до конца срока президента США Джо Байдена. Об этом пишет руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичт в статье для газеты Politico. Lenta.ru

Он считает, что Европа слишком медленно наращивает производство оружия и боеприпасов - не только на уровне, необходимом для поддержки Киева, но и с точки зрения пополнения запасов. Российская газета

«Без европейского перевооружения блок просто обрекает себя на провал», - указывает он. Представители военного руководства США и их союзников неустанно работали над возвращением НАТО «к ее первоначальной роли по обеспечению коллективного сдерживания и обороны». Теперь у альянса есть «региональные планы с требованиями к потенциалу формирования сил, которые восстановят эту основную функцию». «Но если Европа не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы <...>, их реализация будет чревата неприемлемым риском», - говорится в публикации. ТАСС