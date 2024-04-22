У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB).

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Уточняется, что эпицентр располагался в 26 километрах от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров. На данный момент не сообщается о пострадавших и разрушениях. Местные жители не обращались с жалобами и за помощью в связи с последствиями толчков.

В апреле на Тайване произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение с магнитудой 7,7. Известно по меньшей мере о десяти погибших, более 700 пострадавших и около 80 пропавших без вести, более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света.

До этого власти Индонезии предупредили жителей и туристов страны об угрозе цунами после извержения вулкана Руанг.

Отмечается, что уровень опасности в регионе повысили до самого высокого. Туристов и жителей страны попросили оставаться как можно дальше от зоны извержения. По мнению специалистов, падение обломков вулкана в море может вызвать цунами, как это было в 1871 году. Извержение вулкана началось 17 апреля, когда он поднял огненно-красный столб лавы, раскаленных камней и пепла на высоту до трех километров. За последние 24 часа наблюдалось пять извержений Руанга, передает «Радиоточка НСН». В феврале 2024 года в Мексике пробудился один из самых опасных вулканов – Попокатепетль.