Китай рекомендует странам G7 отказаться от дурной привычки сваливать вину на других и начать вместе с международным сообществом защищать мир, содействуя сотрудничеству и развитию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ранее министры иностранных дел стран G7 провели встречу на Капри в Италии. В итоговом заявлении выражается обеспокоенность ситуацией в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также подчеркивается важность поддержания стабильности и мира в Тайваньском проливе.

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Комментируя это заявление, Ван Ваэньбинь подчеркнул, что страны G7 «манипулируют вопросами, связанными с Китаем», не считаясь с фактами, выдавая «черное за белое» и вмешиваясь во внутренние дела Пекина.

«Китай крайне недоволен этим и решительно выступает против этого», — сказал

По словам представителя ведомства, мир сохранить очень легко — достаточно соблюдать принцип «единого Китая» и не признавать независимость Тайваня. Дипломат добавил, что усилия Китая и стран АСЕАН позволили добиться мирной и стабильной обстановки в Южно-Китайском море.