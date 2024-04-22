Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства. ТАСС

Отмечается, что визит осуществляется по приглашению президента России Владимира Путина. RT на русском

В ходе переговоров лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений. Алиев и Путин также обменяются мнениями по темам региональной повестки. Кроме того, главы государств встретятся с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. News.ru