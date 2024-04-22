Буданов* заявил, что перебежчика Кузьминова сгубило желание славы

Угнавшего российский военный вертолет в 2023 году Максима Кузьминова, которого нашли мертвым 13 февраля в испанской провинции Аликанте, сгубила жажда славы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). ТАСС

По его словам, Кузьминов совершил «классическую психологическую ошибку»: когда у людей появляются деньги, они сильно расслабляются и перестают заботиться о собственной безопасности. Газета.Ru

«Я бы вам нецензурно ответил, какие мы выводы сделали. Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей», — заявил глава ГУР. Он добавил, что надо было предотвратить публичные действия Кузьминова, в частности, приглашение знакомых из России. Lenta.ru