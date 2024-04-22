«Грузинская мечта» анонсировала всенародное собрание в центре Тбилиси

Правящая «Грузинская мечта» 29 апреля в Тбилиси на проспекте Руставели проведет перед зданием парламента «Всеобщее всенародное собрание» в поддержку вызвавшего ярые протесты оппозиции и критику Запада законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении «Грузинской мечты» отмечается, что «радикальная оппозиция» смогла максимально вывести на улицы 9,5 тыс. человек, что свидетельствует о безуспешности ее попыток «ввести в заблуждение граждан Грузии».

При этом отмечается, что «недобросовестные доноры» продолжают финансировать радикальные НПО в Грузии, которые отказываются от прозрачности.

По социологическим опросам «Грузинская мечта» имеет более 60% поддержки, заявляет правящая партия.

«На этом фоне политически обанкротившаяся радикальная оппозиция, богатые НПО и так называемый президент позволяют себе говорить от имени народа, что вызывает справедливое возмущение абсолютного большинства в Грузии», – сказано в заявлении «Грузинской мечты».

Организаторы акции призвали объединиться против «попыток организовать на черные деньги революцию в Грузии, предотвратить нападки на православие, выступить против пропаганды ЛГБТ, финансирования дискредитации государственных институтов, радикализации и поляризации».