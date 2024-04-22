На Украине заявили, что российские спецслужбы работают над «Майданом-3»

Спецслужбы России работают над тем, чтобы организовать на Украине «Майдан-3». Об этом заявил глава Главного управление разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью «BBC Украина».

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По его словам, российские спецслужбы продолжают реализовывать этот план, который необходим для распространения панических настроений среди украинского населения, уныния, разжигания конфликта между гражданскими и военными на Украине.

Буданов считает, что пророссийские силы не смогут функционировать на Украине, поэтому спецслужбы РФ «камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности».

Глава ГУР добавил, что из-за социальной напряженности на Украине в связи с «Майданом-3» замедлился процесс обмена пленными между Киевом и Москвой.

Также Буданов заявил, что Украину с мая ждет достаточно трудная, но не катастрофическая ситуация. Связано это с тем, что, предположительно, российские войска прибегнут к комплексному подходу.