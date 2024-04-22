В Польше оценили возможность размещения ядерных бомб США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить ядерное оружие на своей территории, если такое решение будет принято в рамках НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию Fakt.

Дуда рассказал, что размещение в Польше ядерного оружия США «уже некоторое время» является темой польско-американских переговоров.

«Должен признаться, что когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности», — сказал президент Польши.

Он подчеркнул, что готовность эта в том числе связана с размещением тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии, и напомнил о программе Совместных ядерных миссий НАТО (Nuclear sharing).

В рамках Nuclear sharing США заключили соглашения с некоторыми странами альянса. Соглашения подразумевают, что в случае необходимости ВВС этих государств смогут использовать ядерные бомбы, хранящиеся на базах США в этих странах. Такие договоренности есть у США с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал Дуда.

Он добавил, что Польша имеет обязательства рамках НАТО и «просто реализует общую политику».

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В то же время Дуда поспорил с премьером Польши Дональдом Туском, ранее заявившим, что Польша находится в предвоенном периоде.

«Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а сейчас мы действуем ответственно, войны никогда не будет: мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания», — заявил Дуда.

Он добавил, что в последние годы Польша «последовательно заботится о своей безопасности», модернизируя армию и тратя рекордные четыре процента ВВП на оборону. А в случае необходимости Варшава всегда сможет рассчитывать на поддержку США, подчеркнул Дуда.