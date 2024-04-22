Зеленский понадеялся, что Украина не станет «вторым Афганистаном»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выделение нового пакета помощи Киеву со стороны США дает возможность Вашингтону избежать «второго Афганистана». Его слова приводит NBC.

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«Это важная помощь, которая сегодня усилит Украину. Это важный сигнал Кремлю, что не будет «второго Афганистана», и Соединенные Штаты останутся с Украиной, остаются с защитой украинцев, защитой демократии и свободы в мире. Это проявление лидерских позиций США, которые они вернули», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что помощь от Соединенных Штатов не должна «быть размазана по мелочам». Она должна включать дефицитные виды оружия, которых не хватает ВСУ.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

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Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.