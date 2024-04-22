В Китае отказались вступать в новую холодную войну

Пекин не намерен вступать в холодную войну, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. Его слова передает ТАСС.

«Китайский народ выступает за мир и не намерен вести холодную войну с какой-либо страной, но не позволит нарушить свой территориальный суверенитет, а также поставить под сомнение свои коренные интересы», — сказал он открытии 19-го Военно-морского симпозиума западной части Тихого океана в китайском городе Циндао.

Чжан Юся признал, что противостояние между лагерями все еще существует и призвал отказаться от мышления времен холодной войны. Зампред ЦВС КНР подчеркнул, что политика силы непопулярна.

Ранее отвергнуть идею новой холодной войны между США и Китаем призвал представитель посольства КНР в Вашингтоне Цзин Цюань.

Он отметил, что в Китае числится порядка 1,4 миллиарда человек, то есть примерно пятая часть всего населения мира, в то время как в США проживают около 340 миллионов граждан. В общей сложности население двух стран составляет почти четверть населения всей планеты, поэтому в случае конфронтации может погибнуть большое количество людей, предупредил дипломат.