Столтенберг прокомментировал одобрение в Конгрессе военной помощи Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что США и НАТО "еще не опоздали" с новыми поставками оружия Украине, однако "эта задержка имела реальные последствия". Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу MSNBC, комментируя одобрение Палатой представителей Конгресса США новой военной помощи Киеву.

"Еще не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта. Мы видим, что все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО", - сказал он, отвечая на вопрос ведущих, не опоздали ли США и НАТО с поставками оружия Киеву.

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Контроль неба

"Пакет от США поможет им [украинцам] сбивать российские ракеты, удерживать линию фронта и наносить глубинные удары по российским военным объектам", - заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что страны НАТО в ближайшее время обещали озвучить свои новые поставки оружия для Украины, в частности системы ПВО, что обсуждалось на заседании Совета Украина - НАТО 19 апреля в онлайн-формате. По его словам, страны НАТО обсуждают возможности передачи Украине систем Patriot, SAMP/T, IRIS-T.

"Это имеет критически важное значение, поскольку, если Россия получит контроль над воздушным пространством Украины, украинцы окажутся в очень-очень сложной ситуации", - заявил он.

Мобилизация и оружие

Ранее дипломатический источник в Брюсселе подтвердил ТАСС, что принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.