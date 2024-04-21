В Тбилиси вновь начались протесты

В Тбилиси демонстранты снова вышли на акции протеста против закона об иностранных агентах.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что центральный проспект Руставели и некоторые прилегающие улицы перекрыты для автомобильного движения.

Полиция следит за порядком, среди протестующих в основном молодёжь.

Протестующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии могут пересмотреть закон об иностранных агентах в случае принятия страны в Европейский союз.