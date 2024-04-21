В ЕК не смогли уточнить, когда помощь ЕС начнет приносить Киеву реальную пользу

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, не смог уточнить сроки, когда помощь Украине от Евросоюза начнет приносить Киеву реальную пользу на поле боя.

"Нет, назвать какие-то даты очень трудно, - заявил он, отвечая на вопрос телеканала LCI, может ли он определить сроки, когда Украина будет в действительности укреплена на поле боя. - Я не могу ответить на этот вопрос даже несмотря на то, что являюсь комиссаром, ответственным за оборонную промышленность. Мы находимся в постоянном контакте со странами - членами ЕС, а также с украинскими властями".

СМИ: экстренный саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит хода специальной военной операции.