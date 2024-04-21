Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал сильным сигналом решение палаты представителей США о выделении $61 млрд на помощь Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Решение палаты представителей Соединенных Штатов поддержать Украину является сильным сигналом в нынешние времена», — написал Шольц.

Он подчеркнул, что Запад поддерживает украинцев, «которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну».

В МИД Украины назвали последствия выделения помощи со стороны США

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.