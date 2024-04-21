В Конгрессе США разразился скандал во время голосования по Украине

Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Киеву из-за флагов Украины, которыми стали размахивать представители Демократической партии. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил телеканал Fox News.

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Отмечается, что ближе к концу голосования демократы начали размахивать украинскими флагами, из-за этого председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

— Левая сторона прохода (места, где сидят демократы — прим. «ВМ») взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание. Он заявил, что размахивание флагами является нарушением правил, и назвал это неуместным. Демократы ответили на это насмешками, — сказано в сюжете.

Республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону, заявив: «Уберите эти чертовы флаги». Это вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол разместил в социальной сети X видео с голосования, где запечатлены демократы с флагами Украины, раскритиковав выделение «с трудом заработанных денег» граждан США «коррумпированному иностранному режиму».

Палата представителей конгресса США 20 апреля одобрила законопроекты о помощи Украине и другим союзникам Вашингтона. Общая сумма составляла 95,34 миллиарда долларов.