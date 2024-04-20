В Польше допустили возможность участия Запада в защите неба Украины

СМИ: в Польше допускают возможность участия Запада в защите неба Украины
Возможность в будущем участия западных стран в защите воздушного пространства Украины, как было при недавней атаке Ирана на Израиль, допускают в Польше. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz со ссылкой на польский МИД.
"В данный момент не существует никаких решений союзников [по структурам Запада] и билатеральных решений, на основе которых мы предоставили бы Украине подобную форму охраны воздушного пространства, как Израилю <...>. В будущем, однако, мы это не исключаем", - ответило на соответствующий вопрос портала польское внешнеполитическое ведомство.
Согласно комментарию МИД Польши, эффективность противодействия Ирану при нападении на Израиль четко продемонстрировала, что поддержка Запада и его участие в защите воздушного пространства имеют принципиально важное значение.
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"В этом отношении положение Украины не отличается [от Израиля]. Оба элемента [поддержка Запада и защита воздушного пространства] одинаково необходимы для обеспечения эффективной охраны украинского населения и гражданской инфраструктуры", - утверждает польское внешнеполитическое ведомство.