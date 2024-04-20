Байден обратился с призывом к сенату США по вопросу помощи Украине

Сенат американского Конгресса должен в кратчайшие сроки одобрить законопроекты с ассигнованиями на помощь Киеву, чтобы США как можно скорее направили Украине вооружения. Об этом говорится в письменном заявлении президента Джо Байдена после того, как данную инициативу одобрила Палата представителей законодательного органа.

"Я хочу поблагодарить спикера [нижней палаты республиканца Майка] Джонсона, лидера [демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса] и двухпартийную коалицию законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за то, чтобы поставить нашу национальную безопасность на первое место. Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет [законопроектов] на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя", - сказал глава государства.