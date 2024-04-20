Байден рассказал о показывающих ему неприличный жест детях

Президент Джо Байден поделился «удивительным наблюдением» на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, которое моментально стало вирусным. Он сказал, что часто видит детей семи-восьми лет, показывающих ему средний палец, когда он ездит по провинциальным городам и поселениям. После этого комментаторы начали писать в соцсетях, что «в этих городах правильно воспитывают своих детей». Об этом сообщает Meaww.

Байден выступил на предвыборном мероприятии в своем родном городе Скрантоне. Он рассказал о шоке, который испытывает, видя неприличные надписи и жесты в свой адрес.

«Я никогда не думал, что наступит момент, когда, проезжая по району или сельскому городу на западе, я увижу большие вывески с надписью «Трамп» посередине и ругательством «F. Biden», — сказал действующий президент США.

Он также добавил, что все время видит маленьких детей семи-восьми лет, стоящих на дорогах и показывающих ему средний палец.

«Вот, честно, это происходит постоянно». — сказал Байден.

Высказывания Байдена о детях, демонстрирующих ему неприличный жест, немедленно взбудоражили интернет.

Пользователи соцсети X пишут, что «рады искреннему заявлению» Байдена: «Первая правда, которую он сказал за долгое время!!»; «Впервые за долгое время он сделал комментарий, агитирующий за то, во что я действительно верю»; «На этот раз он не лжет…».

Другие похвалили детей за то, что они оппонируют Белому дому как умеют: «Даже дети знают, насколько коррумпирован этот парень»; «Похоже, в этом городе правильно воспитывает своих детей»; «Я бы хотел, чтобы маленькие дети могли голосовать».