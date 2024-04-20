В Грузии поставили условие ЕС для отказа от закона об иноагентах

Грузия готова пересмотреть закон об иноcтранных агентах в случае принятия в Евросоюз, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что страна пока не готова для принятия в ЕС, передает ТАСС.

Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон об иноагентах], пересмотреть его, переделать или принять новый, — пояснил он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что проект закон об иноагентах несовместим со стремлением Грузии в ЕС. Об этом он написал в соцсетях в тот момент, когда на улицах Тбилиси продолжались протесты, связанные с обсуждением этого законопроекта в парламенте.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили агентом иностранного влияния. Так он отреагировал на обещание главы государства наложить вето на законопроект об иноагентах. По мнению Кобахидзе, единственный голос, который может представлять Зурабишвили, это голос иностранной силы.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. Он отметил, что в США, Франции и ряде других стран Евросоюза существуют законы со штрафами и уголовной ответственностью за нарушение закона об иноагентах, особенно если на полученные деньги «делается что-то не то».