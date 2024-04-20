Многомесячные попытки решить в конгрессе США вопрос о помощи Киеву и Тель-Авиву стали клоунским представлением. Это свидетельствует о трагикомическом упадке бывшей американской сверхдержавы. Так считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Если вы последние шесть месяцев наблюдали за клоунским представлением, разворачивающимся в Капитолии, издалека — из дружественных столиц, таких как Киев, или враждебных, таких как Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян, — вы видели доказательство трагикомической дисфункции: симптомы поздней стадии бывшей сверхдержавы, находящейся в хаотическом упадке», — написал Клут.

По его словам, если наблюдать за происходящим в конгрессе с более близкого расстояния, из Вашингтона, ситуация не меняется.

Несколько раз росла надежда, что Америка сможет разрешить этот управленческий кризис, но затем «надежды разбивались, и беспорядок становился только хуже». Однако эти выходные принесут еще один такой момент, когда все может пойти по-другому.

Клут отмечает, что в субботу, 20 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует внести на обсуждение четыре законопроекта, которые «могут, наконец, обеспечить помощь американским союзникам».

Ранее эксперт заявил, что Джонсон предал Трампа ради Зеленского и поэтому ему грозит отставка.