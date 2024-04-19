Власти на Украине сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы

Два портовых терминала были поражены в порту около Одессы. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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— Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции, — сказано в соцсети ведомства.

Согласно сообщению министерства, один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар», передает РИА Новости.

18 апреля в Харьковской области взорвался трубопровод. По информации СМИ, в радиусе сорока метров от места взрыва плавится асфальт. Столб пламени достигает высоты порядка 70 метров.

Кроме того, 14 апреля российская армия нанесла удары по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В середине апреля в 47 населенных пунктах Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми. Данные территории находились вблизи зоны боевых действий. По данным местных властей, в них проживают 182 ребенка.