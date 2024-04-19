В США сообщили, как скоро возобновят поставки Киеву при одобрении Конгресса

Президент США Джо Байден готов в случае принятия Палатой представителей и Сената Конгресса США законопроекта об оказании помощи Украине сразу подписать его и немедленно возобновить поставки оружия Киеву. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, администрация президента США «хочет, чтобы Палата представителей и Сенат» приняли законопроект помощи Украине и положили его на стол американскому главе.

«И он сразу его подпишет», — сказала Жан-Пьер.

После этого у нее спросили, как скоро в таком случае США возобновят поставки вооружений Украине, на что она ответила «сразу».

Законопроект помощи Украине со стороны США является частью целого пакета, который также включает в себя помощь Израилю и Тайваню, конфискацию замороженных активов России и введение дополнительных санкций в отношении Китая.