Пока вы не уснули: Лавров о большой ошибке Запада и ключевое условие безопасности ЗАЭС

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Лавров назвал большую ошибку Запада в отношении России

Страны Запада совершили ошибку, когда не смогли просчитать реакцию России на беспрецедентные санкции, заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в США и Европе рассчитывали запугать РФ, но в итоге только укрепили.

[Аналитик Марк] Эпископос сказал: во-первых, не просчитать того, как Россия будет реагировать — это, в общем-то, большая ошибка, если они не понимают, что санкции эффективны только в том случае, когда объект готов изменить свое поведение ради того, чтобы санкции сняли. Во-вторых, продолжать с этим он считает бессмысленным и бездумным, когда этот объект уже сказал, что не будет свое поведение менять, — уточнил министр.

Лавров добавил, что Европа и Соединенные Штаты вводили антироссийские рестрикции исходя из своего менталитета. То есть, считает министр, такое яростное давление извне привело было их в ужас, и они рассчитывали на такую же реакцию РФ.

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Представитель Запорожской АЭС назвала ключевое условие безопасности станции

Отведение войск вглубь Украины и прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС являются главными условиями безопасности ядерного объекта. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Атомная станция находится достаточно близко от линии фронта и украинским войскам очень легко до нее достать с точки зрения огневого воздействия», - пояснила Яшина.

Последнее время ЗАЭС регулярно подвергается атакам. Под удары беспилотников, в том числе попали шестой энергоблок и учебный центр. При этом критических повреждений зафиксировано не было.

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Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве

Силовики задержали гражданина Азербайджана, ударившего ножом москвича из-за парковки.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В G7 сделали заявление о связи Украины и теракта в «Крокусе»

Страны «Большой семерки» заявили, что считают Украину непричастной к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7.

Министры США, Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии назвали обвинения в адрес Украины «необоснованными». В их заявлении подчеркивается, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

В «Большой семерке» призвали российские власти отказаться от обвинений в адрес Украины и подчеркнули, что G7 «остается стойкой в своей борьбе с терроризмом». Несколько стран G7 продолжают делиться с Россией информацией по этому вопросу, подчеркивается в заявлении.

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Медведев объяснил новости о подготовке покушения на Зеленского из Польши

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны могли принять решение о «ликвидации» Владимира Зеленского. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал новости о задержании в Польше человека, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского.

Сообщалось, что информацию о деятельности подозреваемого власти Польши получили от украинских коллег. Этот человек якобы собирал данные о безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясенка и помогал планировать покушение на Зеленского на территории Польши.

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ВС РФ освободили Первомайское на Авдеевском направлении

ВС России освободили населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», – говорится в публикации ведомства.

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Подростки попытались поджечь вертолет на аэродроме

Правоохранительные органы задержали двоих 16-летних старшеклассников из Тольятти, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

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Киев взял на себя ответственность за уничтожение Ту-22М3

Киев взял на себя ответственность за атаку на российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Как сообщает Reuters, об этом заявил главнокомандующий ВВС Украины Николай Олещук.

По его словам, это первый случай, когда зенитно-ракетные подразделения украинский войск смогли настигнуть Ту-22М3. Атака проводилась во взаимодействии с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, который находится в Николаевской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилет около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах», — сказал он.

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Страны G7 объявили о намерении мешать реализации энергопроектов в России

Главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) договорились добиваться соблюдения потолка цен на российскую нефть и препятствовать будущим энергетическим проектам в России. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Италии.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога. Также страны «Большой семерки» заявили о том, что будут удерживать замороженными российские активы до тех пор, пока Москва не заплатит «за нанесенный Украине ущерб».

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