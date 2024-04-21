Трамп отменил предвыборный митинг в Северной Каролине из-за бури

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу отменил предвыборную встречу со сторонниками в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) из-за надвигающейся бури.

"Как вы знаете, будет плохая погода. <...> Мы прежде всего хотим быть уверены, что все в безопасности. Это самое главное. Кажется, нас ждут гром, молнии, довольно серьезная буря. Мне очень жаль. Но мы еще обязательно проведем [митинг]. Мы сделаем это лучше и с большим размахом", - сказал Трамп, обратившись к собравшимся по телефонной связи. Аудиообращение транслировал YouTube-канал консервативной медиакомпании RSBN.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства.

Нынешний американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.