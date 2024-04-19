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Шольц сравнил Украину с поливом растений

Мировое сообщество должно уделять больше внимания конфликту на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует портал Merkur.de.

Шольц сравнил Украину с поливом растений
© Lenta.ru

По его словам, немецкое федеральное правительство намеренно поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.

«Были встречи в Копенгагене, в Джидде, в Давосе, где собирались не только многочисленные союзники Украины, но и другие», — сказал он, сравнив Украину с «растением, которое нужно много поливать».

Ранее Шольц анонсировал очередные поставки Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot от партнеров по НАТО. Канцлер заявил, что у альянса есть возможность еще больше помочь Киеву.

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