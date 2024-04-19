Зеленский наградил Алена Делона

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 88-летнего французского актера Алена Делона орденом «За заслуги ІІІ степени» за помощь Украине, сообщает французский телеканал TV5 Monde со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко. В новости поступок Зеленского называется «чрезвычайно редким и беспрецедентным жестом по отношению к иностранцу».

Журналисты отметили, что после начала СВО на Украине Делон постоянно выражал поддержку Украине. Например, публично читал стихотворение Тараса Шевченко, а также обещал Зеленскому приехать в Украину, как только появится возможность. Делон также признавался, что будь он на 50 лет младше — пошел бы служить в ВСУ, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла более 50 единиц стрелкового оружия из дома недееспособного Делона в городе Души. Правоохранительные органы сделали это по решению суда на фоне напряженных отношений Делона с его детьми. Ранее обследовавший актера врач выявил у него «психическое истощение с риском самоубийства».Врач общей практики, который осматривал Алена Делона прошлым летом, отметил, что моральный дух последнего «был низким» и что он, похоже, больше «ничего не ожидал» от жизни.

До этого суд во Франции ограничил Делона в дееспособности. Артиста лишили права самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Делон по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. Ответственность за эту сферу будет нести специально назначенный судом представитель.