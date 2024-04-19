Китай отреагировал на удар Израиля по Ирану

Китай выступает против любых действий, ведущих к эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удар Израиля по Ирану, пишет РИА Новости.

Сегодня Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. СМИ сообщали о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщило, что в ряде провинций страны сработали системы ПВО на подлет беспилотников.

«Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения и выступает против любых действий, которые ведут к дальнейшей эскалации и росту напряженности», - подчеркнул Линь Цзянь.

В свою очередь источники в израильских службах безопасности и в правительстве сообщили, что Израиль действительно принял меры в ответ на атаку Ирана, но официально ответственность за удар на себя брать не будет.

В России отреагировали на удар Израиля по Ирану

Напомним, что ранее Израиль атаковал иранское консульство в Сирии, в результате чего погибли иранские военные. В ответ Иран выпустил по израильской территории беспилотники и ракеты. Отразить атаку Израилю помогли западные союзники, в том числе США и Великобритания.