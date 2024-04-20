Reuters: Маск отложил поездку в Индию

Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

12 апреля Маск в Х (ранее Twitter) подтверждал, что поедет в Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

По данным газеты The Economic Times, на встрече с главой правительства Маск намерен был обсудить ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в южноазиатскую республику на сумму около $2 млрд и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.

В 2023 году Маск направил правительству Индии инвестиционное предложение по размещению его компанией Tesla производства своих автомобилей в стране, по которому проводились переговоры с министерством торговли и промышленности. Предложение предусматривало строительство предприятия по выпуску 500 тыс. электрокаров в год, локализацию производства и экспорт продукции в третьи страны. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс. Автопроизводитель также выразил намерение производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты.