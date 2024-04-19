Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении местного 57-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения облил свою 46-летнюю соседку по даче легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

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"18 апреля года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из СНТ по улице Первая в Волгограде, на почве личных неприязненных отношений облил свою 46-летнюю соседку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег женщину, используя зажигалку", -- говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). По данным следствия, бригаду скорой помощи вызвали очевидцы. Пострадавшая была госпитализирована с обширными ожогами тела, сейчас ей оказывается необходимая помощь.

«Соратники Байдена говорят, что президент и его помощники подталкивали Джонсона с момента его вступления в должность спикера, призывая его провести открытое голосование по помощи Украине, которую он в частном порядке сказал им, что поддерживает», — утверждается в публикации.

По информации издания, поддержка Джонсоном законопроекта о помощи Украине и его одобрение Конгрессом США «принесут Байдену крупную внешнеполитическую победу, которой он не мог добиться уже целый год». Президент и его окружение, по данным Politico, усилили давление на Джонсона на фоне неудач Киева на фронте. С этой целью они «провели несколько закрытых брифингов для Джонсона и других конгрессменов, чтобы проинформировать их об ухудшении ситуации на Украине».

В публикации отмечается, что демократы подталкивают Конгресс к одобрению нового пакета помощи Украине, сравнивая отсутствие поддержки Киева с краем пропасти.