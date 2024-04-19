Трамп задался вопросом, почему США помогают Украине больше Европы

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп задался вопросом, почему Соединенные Штаты – несмотря на то, что их и Украину разделяет океан, — помогают ей больше, чем страны Европы.

Он подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева должен волновать в первую очередь страны ЕС. Его слова приводит Fox News со ссылкой на Truth Social.

«Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные Соединенными Штатами Америки, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране?» — спросил Трамп.

Трамп подчеркнул, что «выживание и сила» Украины важны для США, но это должно вызывать большую озабоченность у Европы.

Кандидат на пост президента США в очередной раз отметил, что если бы занимал должность главы государства, то смог бы предотвратить конфликт России и Украины.

До этого газета Politico писала, что экс-президент США Дональд Трамп ненавидит Украину и украинского лидера Владимира Зеленского, а также винит эту страну в своих политических проблемах.

Издание отмечает, что одним из главных эпизодов, повлиявших на негативное отношение Трампа к Украине, стала история с телефонным звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в 2019 году. Трамп в рамках разговора потребовал от Киева расследовать инцидент, когда в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден «надавил» на Украину с целью прекратить расследование против украинской нефтегазовой компании Burisma, которая связана с его сыном Хантером Байденом. Байден тогда требовал уволить прокурора, который «расследовал дело Хантера» и его связей с Burisma.