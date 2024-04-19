Пока вы спали: ответный удар Израиля по Ирану и заявление главы ЦРУ о «Крокусе»

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Израиль нанес ответный удар по Ирану

Американский чиновник сообщил телеканалу ABC, что Израиль ударил ракетами по территории Ирана, передает агентство ТАСС.

Сообщается, что взрывы прогремели в провинции Исфахан. При этом Израиль утверждает, что не целится в иранские ядерные объекты.

После атаки Иран приостановил полеты над рядом городов, а также были отменены все международные рейсы в аэропортах Тегерана.

Удар Израиля стал ответом на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Директор ЦРУ назвал исполнителей теракта в «Крокусе»

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс возложил ответственность на группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) за теракт в "Крокус сити холле", сообщает агентство ТАСС.

"Ответственной за это была ИГИЛ", - отметил он.

Он также выразил сомнение в том, что исполнители теракта могли скрыться на Украине.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил об очевидном украинском следе в деле о теракте в "Крокусе".

В Ставрополье упал самолет

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении самолета, передает РИА Новости.

"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет", - заявил он в своем Telegram-канале.

По последним данным, жертв нет: летчики успели катапультироваться.

На Запорожской АЭС заявили об угрозе ядерной безопасности

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что дроны ежедневно ставят под угрозу Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости.

"Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности", - отметила Яшина.

Она добавила, что на данный момент обстановка в этом районе является очень напряженной. ВСУ стараются атаковать Запорожскую АЭС также для психологического давления, считает Яшина.

Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушной цели над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтоженной цели над Черным морем в ночь на пятницу, передает агентство ТАСС.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, - это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент в Севастополе все спокойно.