В Киеве возмутились словам премьера Грузии об Украине

МИД Украины заявил, что слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об «украинизации» вызвали в Киеве возмущение. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«Вызывают возмущение комментарии Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен новый законопроект об иностранных агентах, рассматриваемый сейчас в Тбилиси. Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии», — говорится в тексте.

Ранее Кобахидзе заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен на защиту Грузии от украинизации. По его словам, Тбилиси не намерены отказываться от него.

Грузия разозлилась на Украину из-за своего же экс-чиновника

Напомним, что 15 апреля в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Данный документ вызвал общественный резонанс в стране. В частности, против него выступает оппозиция Грузия, которая считает его «русским законом». Уже несколько дней граждане страны протестуют против принятия этого документа