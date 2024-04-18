Принц Гарри возобновил общение с Кейт Миддлтон

Герцог Сассекский Гарри поддержал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, узнав о ее диагнозе. Он связался с ней, посмотрев ее ролик с рассказом о выявленном онкологическом заболевании.

По информации королевского инсайдера, для Кейт очень значима поддержка Гарри, поскольку они всегда хорошо относились друг к другу.

Герцог также рассчитывает пообщаться с братом Уильямом во время поездки в Великобританию. При этом его супруга Меган Маркл отказывается улетать из Соединенных Штатов, сообщает Closer Magazine.

В конце марта Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностирован рак. В своем видеообращении она призналась, что ей потребовалось время, чтобы оправиться от серьезной операции и начать лечение.