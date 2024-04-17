В ФРГ прошли обыски в отделении партии «Альтернатива для Германии»

Прокуратура ФРГ заявила, что в отделении партии «Альтернатива для Германии» в Ганновере прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Отмечается, что отделение партии подозревают в нарушении закона о партийном финансировании. Как уточнили в источнике, один из членов партии мог не перевести с личного банковского счета 48 тысяч евро, которые должны были поступить в бюджет партии в виде пожертвований.

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В результате обысков силовиками были изъяты бухгалтерские документы и электронные носители. Представители партии заявили, что произошедшее являются непропорциональной мерой.

Ранее глава партии «Альтернатива для Германии» призвал ФРГ к налаживанию диалога с Россией.