В Тбилиси начались столкновения между протестующими и полицией

У здания грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения между полицией и протестующими против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что между недовольными законопроектом и полицией начались потасовки после того, как силовики не дали митингующим символически пройти вокруг здания. В данный момент на месте проходят задержания — в СМИ появилась информация о четырех задержанных. При этом представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе не стал уточнять, по какой статье митингующих задерживают.

Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих

15 апреля грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». Этот законопроект вызвал общественный резонанс в Грузии — оппозиционная часть общества выступает решительно против подобной меры и называет инициативу «русским законом». Позже тысячи протестующих против закона вышли на улицы Тбилиси.