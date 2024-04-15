Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время своего выступления на заседании СБ ООН Гросси заявил, что атаки на ЗАЭС являются нарушением пяти принципов безопасности станции, которые ранее были сформулированы в МАГАТЭ. Он пояснил, что атаки нарушают принцип «никаких атак со стороны или в направлении станции, в частности в направлении реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала».

«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — заявил он.

Он также подчеркнул, что в данный момент сохраняется «вполне реальная» опасность ядерного инцидента на ЗАЭС.

«Несмотря на то, что шесть реакторов электростанции сейчас находятся в холодном останове, а последний энергоблок был переведен в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной», — подчеркнул Гросси.

В завершении гендиректор МАГАТЭ вновь призвал стороны конфликта немедленно остановить любые атаки ЗАЭС. При этом Гросси добавил, что ядерная безопасность на станции уже была ослаблена.

«Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена», — подытожил он.

Ранее ВСУ ударили боевым беспилотником по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.