На Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала

Киев собирается заблокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, центр начал сотруднчиать с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению «российской пропаганды» в Сети. В перечень на данный момент входят 83 TikTok-каналов. В него попали ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие.

Ранее сообщалось, что власти Украины выделили 152 миллиона гривен (более 362,5 миллиона рублей) для установки систем, блокирующих теле- и радиовещание из России и Белоруссии в девяти регионах. Их намерены разместить до 1 мая в 45 локациях Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.