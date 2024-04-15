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Трамп назвал уголовный процесс атакой Байдена на политического оппонента

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс в отношении него является атакой лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на политического оппонента.

Трамп назвал уголовный процесс атакой Байдена на политического оппонента
© globallookpress.com
«Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечён в это дело. Это атака на политического оппонента», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство его первого из четырёх уголовных дел.

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