США не планируют участвовать в проработке израильского ответа Ирану

В Белом доме заявили, что власти США не собираются принимать участие в проработке израильского ответа на атаку Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там также добавили, что США также не хотят дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и прямого столкновения с Ираном. При этом в Белом доме подчеркнули, что все равно предпримут любые усилия, чтобы защитить Израиль.

Ранее с аналогичным заявлением также выступил президент США Джо Байден. Он предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Вашингтон не станет принимать участие в ответных ударах по Ирану.