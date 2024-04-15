Премьер Израиля поручил выбрать цели для ответной атаки по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны выбрать потенциальные цели для ответной атаки по Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

При этом отмечается, что предложенные цели не должны привести к жертвам, но должны «послать сигнал» иранским властям. Среди возможных вариантов отмечают цели в Тегеране или кибератаку.

«Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана <...> Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля представить варианты целей. <...> Израиль ищет варианты, которые "пошлют сигнал", но не вызовут жертв», — сообщает издание.

Знакомый с ситуацией источник также уточнил, что Израиль хочет найти такую цель, которая не настроит против страны ее международных союзников.

«Наши союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу, а мы хотим работать с нашими союзниками, особенно после успеха, которого мы добились с ними. Нам нет необходимости приводить к жертвам, но важно ответить, потому что это передает послание всем тем, кто хочет нам навредить», — сообщил он.

1 апреля консульство Ирана в Дамаске стало целью воздушной атаки Израиля. В результате погибло несколько иранских военных, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.

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Ранее Министр обороны Израиля заявил, что у его страны нет другого выхода, помимо ответного удара по Ирану.