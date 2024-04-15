Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у его страны нет другого выхода, помимо ответного удара по Ирану. Об этом сообщает агентство Axios.

Такое заявление Галант сделал во время разговора с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Отмечается, что последний призвал Галанта не идти на дальнейшую эскалацию конфликта — ранее с аналогичным призывом также выступил президент США Джо Байден.

«Галант сказал Остину в телефонном разговоре в воскресенье, что Израиль не может допустить запуск баллистических ракет по своей территории без ответа», — сообщает источник.

1 апреля израильская армия совершила воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате погибло несколько иранских военных, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.