Журналист Питер Хитченс заявил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США своим «энтузиазмом» по конфликту на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Автор издания отмечает, что министр игнорирует проблемы Великобритании, но очень увлечен событиями на Украине. При этом американских политиков, по словам Хитченса, больше интересует проблема с миграцией.

«Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев», — сказано в материале издания.

Хитченс также пишет, что Кэмерон «не глава МИД Украины», поэтому должен бороться за благополучие Великобритании, а не отстаивать интересы Владимира Зеленского.

«Его работа — продвигать британские интересы, а не интересы президента Зеленского, у которого в Вашингтоне усердно работает собственная машина по связям с общественностью. Американцы давно стремились к конфронтации с Россией из-за Украины, и теперь она у них есть. Если они больше не хотят этим заниматься, то это их дело», — добавил он.

Ранее в США пообещали выделить многомиллиардную помощь для Украины.