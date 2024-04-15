Forbes назвал топ-10 самых богатых наследников мира

В 2024 году в списке Forbes оказались 934 миллиардера-наследника. Их общее состояние составило 5 триллионов долларов — это на 900 миллиардов больше, чем в прошлом году, когда их было 827 человек. По подсчетам издания, примерно 30% богатейших людей мира полностью или частично унаследовали свое состояние. Журнал выделил 10 самых богатых представителей семейного наследия, о них — в материале URA.RU.

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Мукеш Амбани

Мукеш Амбани, 66-летний индиец, управляет огромной империей, включающей нефтехимию, нефтегазовую отрасль, телекоммуникации и розничную торговлю. Он и его брат Анил унаследовали богатство отца, Дхирубхая Амбани, который скончался в 2002 году. Впоследствии Мукеш стал самым богатым человеком Азии, в то время как Анил потерял свое состояние после банкротства своих компаний. Состояние — 116 миллиардов долларов.

Франсуаза Бетанкур-Майерс и семья

Франсуаза Бетанкур-Майерс, 70-летняя француженка, владеет 33% акций L’Oréal и занимает должности заместителя председателя совета директоров и председателя семейной инвестиционной компании Tethys Invest. Она стала самой богатой женщиной в мире после смерти своей матери Лилианы Бетанкур. Ее состояние — 99,5 миллиардов долларов.

Джим Уолтон и семья

Джим Уолтон, 75 лет, владеет 12% акций Walmart и управляет семейным банком Arvest. За последний год его состояние и состояние его брата и сестры увеличилось на 58 миллиардов долларов благодаря росту акций компании. Состояние — 78,4 миллиарда долларов.

Роб Уолтон и семья

Роб Уолтон, 79-летний американец, продолжает работать в совете директоров Walmart и является крупнейшим владельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос». Стоимость его клуба оценивается в 5,1 миллиардов долларов. А общее состояние — 77,4 миллиарда долларов.

Элис Уолтон и семья

Элис Уолтон, 74 года, единственная дочь основателя Walmart. Она отошла от семейного бизнеса и основала музей американского искусства Crystal Bridges в Арканзасе. Состояние — 72, 3 миллиарда долларов.

Дэвид Томсон

Дэвид Томсон, 66 лет, возглавил Thomson Corporation после смерти своего отца и способствовал слиянию компании с Reuters. Таким образом состояние семьи достигло более 66 миллиарда долларов.

Джулия Кох

Джулия Кох, 61 год, и ее дети унаследовали 42% акций Koch Industries после кончины ее мужа. Она также занимает посты в совете директоров компании и благотворительного фонда. Состояние — 64,3 миллиарда долларов.

Джованни Ферреро

Джованни Ферреро, 59 лет, унаследовал около 75% акций Ferrero Group после смерти своего отца. Он руководил компанией в течение 20 лет. Его состояние — 43,8 миллиардов долларов.

Марк Матешиц

Марк Матешиц, 31 год, стал миллиардером после смерти отца, унаследовав 49% Red Bull и другие активы. За последний год дивиденды компании принесли ему 630 миллионов долларов. Состояние — 39,6 миллиардов долларов.

Жаклин Марс

Жаклин Марс, 84 года, унаследовала часть компании Mars после смерти своего отца. Она участвовала в развитии бизнеса в течение 20 лет до своего выхода на пенсию. Ее состояние — 38, 5 миллиардов долларов.