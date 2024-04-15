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Трамп приехал в нью-йоркский суд на заседание по уголовному делу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал в суд Нью-Йорка, где в скором времени пройдет заседание по уголовному делу о фальсификации документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп приехал в нью-йоркский суд на заседание по уголовному делу
© Газета.ру

Процесс состоится несмотря на множество попыток юристов Трампа его отложить. Предлогом для переноса адвокаты экс-президента США пытались сделать как споры с судьей штата Хуаном Мерчаном, так и подачу в Верховный суд ходатайства по вопросу наличия или отсутствия у политика иммунитета от юридический преследований.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов. По версии следствия, адвокат экс-президента США Майкл Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за отказ от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки. О том, чем может обернуться для Трампа судебный процесс — в материале «Газеты.Ru».

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