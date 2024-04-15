В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности

Иран не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

При этом он подчеркнул, что, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне, передает РИА «Новости».

Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.